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В России хотят ввести скидки на абонементы в спортзал для людей с ожирением

Депутат Хамитов призвал ввести скидки на спортзалы для россиян с ожирением
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Depositphotos

В России необходимо ввести скидки на абонементы в спортзалы для людей, страдающих ожирением. Соответствующую инициативу направят в Национальное фитнес-сообщество России, сообщил 360.ru зампред комитета Госдумы по спорту и член партии «Новые люди» Амир Хамитов.

Люди с ожирением должны иметь возможность приобрести абонементы и начать посещать спортивные занятия на особых условиях. Это поможет побудить их к активности, а также привлечь к тренировкам людей, которые не занимаются спортом в силу финансовых ограничений, убежден депутат.

«Сейчас я направляю эту инициативу в Национальное фитнес-сообщество. Это первое профессиональное объединение операторов фитнес-индустрии, и я очень надеюсь на их поддержку», — отметил он.

Борьбу с ожирением Хамитов приравнял к борьбе за здоровье нации, подчеркнув, что никто не должен оставаться в стороне от этой проблемы. Он напомнил, что о ней неоднократно заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко – по его данным, в России диагноз ожирение имеют 20,6% мужчин и 27,4% женщин.

До этого глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев сообщил, что организация не смогла достичь прогресса в борьбе с ростом ожирения и диабета. В то же время международная группа ученых Глобального исследования бремени болезней пришла к выводу, что уже к 2050 году более половины взрослого населения мира (3,8 млрд человек) и треть детей и подростков (746 млн человек) будут иметь избыточный вес или ожирение. Это создаст беспрецедентную угрозу для здоровья населения, увеличив риск преждевременных заболеваний и летальных исходов на глобальном уровне.

Ранее врач рассказал о связи ожирения и ментальных проблем.

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