Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал о связи ожирения и ментальных проблем

Врач Хациев: ожирение и ментальные расстройства образовывают порочный круг

close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ментальные особенности могут не только сказаться на качестве жизни, но и спровоцировать развитие других опасных заболеваний, одно из которых – ожирение. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал бариатрический хирург, доктор медицинских наук, экс-президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев.

«Зачастую люди, у которых есть лишний вес, страдают от расстройств пищевого поведения, например, эмоционального голода – когда физически они не хотят есть, но все равно потребляют пищу из-за разных чувств – грусти, обиды, скуки. Потребление чрезмерно калорийной пищи отмечается и в период депрессивного эпизода, когда еда становится одним из немногих источников радости», – объясняет врач.

Как рассказывает доктор, депрессия и другие ментальные расстройства часто сопровождаются апатией и потерей мотивации к физической активности и здоровому питанию. Из-за этого развивается лишний вес, который в последующем может «перерасти» в ожирение.

По словам Хациева, ожирение в свою очередь неблагоприятно сказывается на ментальном здоровье: «Люди с ожирением предпочитают меньше появляться на улице из-за страха быть осужденными, испытывают регулярное чувство вины, социальную изоляцию, имеют заниженную самооценку. Все это может стать причиной развития депрессивных и тревожных расстройств».

Врач также отмечает, что жировая ткань метаболически активна и негативно влияет на серотонин и дофамин, которые регулируют настроение и эмоции.

Хациев отмечает, что ожирение особенно на фоне ментальных особенностей развивается незаметно и требует помощи специалистов: «Ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание, приводящее к развитию диабета второго типа и других болезней. Для его лечения требуется помощь мультидисциплинарной команды – психолога, бариатрического хирурга, диетолога и эндокринолога. А наиболее эффективным методом лечения ожирения сейчас является бариатрическая хирургия. У пациентов после операции масса тела уменьшается более чем на 60 процентов в течение 1–1,5 лет, а у 75–90 процентов из них наблюдается устойчивая ремиссия сахарного диабета 2-го типа на срок пять лет и более».

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще покупать антидепрессанты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами