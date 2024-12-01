Врач рассказал о связи ожирения и ментальных проблем

Ментальные особенности могут не только сказаться на качестве жизни, но и спровоцировать развитие других опасных заболеваний, одно из которых – ожирение. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал бариатрический хирург, доктор медицинских наук, экс-президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев.

«Зачастую люди, у которых есть лишний вес, страдают от расстройств пищевого поведения, например, эмоционального голода – когда физически они не хотят есть, но все равно потребляют пищу из-за разных чувств – грусти, обиды, скуки. Потребление чрезмерно калорийной пищи отмечается и в период депрессивного эпизода, когда еда становится одним из немногих источников радости», – объясняет врач.

Как рассказывает доктор, депрессия и другие ментальные расстройства часто сопровождаются апатией и потерей мотивации к физической активности и здоровому питанию. Из-за этого развивается лишний вес, который в последующем может «перерасти» в ожирение.

По словам Хациева, ожирение в свою очередь неблагоприятно сказывается на ментальном здоровье: «Люди с ожирением предпочитают меньше появляться на улице из-за страха быть осужденными, испытывают регулярное чувство вины, социальную изоляцию, имеют заниженную самооценку. Все это может стать причиной развития депрессивных и тревожных расстройств».

Врач также отмечает, что жировая ткань метаболически активна и негативно влияет на серотонин и дофамин, которые регулируют настроение и эмоции.

Хациев отмечает, что ожирение особенно на фоне ментальных особенностей развивается незаметно и требует помощи специалистов: «Ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание, приводящее к развитию диабета второго типа и других болезней. Для его лечения требуется помощь мультидисциплинарной команды – психолога, бариатрического хирурга, диетолога и эндокринолога. А наиболее эффективным методом лечения ожирения сейчас является бариатрическая хирургия. У пациентов после операции масса тела уменьшается более чем на 60 процентов в течение 1–1,5 лет, а у 75–90 процентов из них наблюдается устойчивая ремиссия сахарного диабета 2-го типа на срок пять лет и более».

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