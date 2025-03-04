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Ученые предсказали глобальную эпидемию ожирения к 2050 году

The Lancet: к середине века более 50% взрослых будут жить с избыточным весом
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Lucas Jackson/Reuters

Международная группа ученых Глобального исследования бремени болезней пришла к выводу, что уже к 2050 году более половины взрослого населения мира (3,8 млрд человек) и треть детей и подростков (746 млн человек) будут иметь избыточный вес или ожирение. Это создаст беспрецедентную угрозу для здоровья населения, увеличив риск преждевременных заболеваний и летальных исходов на глобальном уровне. Доклад опубликован в научном журнале The Lancet.

Как показал анализ данных, за последние три десятилетия число взрослых с избыточным весом и ожирением выросло с 731 млн в 1990 году до 2,11 млрд в 2021 году. Среди детей и подростков этот показатель увеличился с 198 млн до 493 млн за тот же период.

Прогнозируется, что к 2050 году число молодых людей с ожирением достигнет 360 млн, что на 121% больше, чем в 2021 году.
В 2021 году почти половина взрослого населения мира (1 млрд мужчин и 1,11 млрд женщин) имели избыточный вес или ожирение. К 2050 году этот показатель вырастет до 60% для мужчин и женщин.

Число молодых людей с ожирением утроилось с 1990 года, достигнув 174 млн в 2021 году. Ожидается, что к 2050 году этот показатель продолжит расти, особенно в странах Африки к югу от Сахары, Азии и Латинской Америки.

Наиболее высокие уровни ожирения зафиксированы в Океании, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Например, в Науру и Тонга более 70% взрослых женщин страдают ожирением. В США ожирением страдают около 42% мужчин и 46% женщин.

Авторы исследования связывают рост ожирения с глобальными провалами в политике здравоохранения и отсутствием эффективных мер профилактики. Ожирение увеличивает риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и некоторых видов рака. Особую тревогу вызывает тот факт, что ожирение теперь развивается в более раннем возрасте, что усугубляет долгосрочные последствия для здоровья.

Исследователи призывают к немедленным действиям для предотвращения глобальной эпидемии ожирения.

Ранее ученые нашли источник ожирения и диабета в мозге человека.

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