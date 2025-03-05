ВОЗ не смогла побороть ожирение и диабет

Глава офиса ВОЗ в РФ: остановить рост ожирения и диабета не удалось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает отсутствие прогресса по борьбе с ростом ожирения и диабета. Об этом заявил глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев на форуме «Здоровое общество», его слова передает ТАСС.

«Вы знаете, что одной из целей глобального плана по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбы с ними являлось остановить рост ожирения и диабета к 2025 году. И, к сожалению, данные мониторинга достижения целей глобального плана показывают отсутствие прогресса по этому показателю», — сказал Бердыклычев.

Он подчеркнул, что соблюдение принципов здорового образа жизни требует осознанного выбора, и для этого необходима грамотность в отношении здоровья населения. Следовательно, актуальным является также вопрос доступа к образовательным и просветительным программам для населения любого возраста, отметил глава офиса ВОЗ в РФ.

Он напомнил, что ВОЗ разработала комплекс наиболее эффективных и экономически выгодных мер для профилактики и лечения неинфекционных заболеваний. В этом списке, например, повышение акцизов, налогов и запрет на рекламу табака и алкоголя.

Накануне в российском офисе ВОЗ выразили надежду на пересмотр США решения о выходе.

Ранее ученые предсказали глобальную эпидемию ожирения к 2050 году.