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ВОЗ не смогла побороть ожирение и диабет

Глава офиса ВОЗ в РФ: остановить рост ожирения и диабета не удалось
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает отсутствие прогресса по борьбе с ростом ожирения и диабета. Об этом заявил глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев на форуме «Здоровое общество», его слова передает ТАСС.

«Вы знаете, что одной из целей глобального плана по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбы с ними являлось остановить рост ожирения и диабета к 2025 году. И, к сожалению, данные мониторинга достижения целей глобального плана показывают отсутствие прогресса по этому показателю», — сказал Бердыклычев.

Он подчеркнул, что соблюдение принципов здорового образа жизни требует осознанного выбора, и для этого необходима грамотность в отношении здоровья населения. Следовательно, актуальным является также вопрос доступа к образовательным и просветительным программам для населения любого возраста, отметил глава офиса ВОЗ в РФ.

Он напомнил, что ВОЗ разработала комплекс наиболее эффективных и экономически выгодных мер для профилактики и лечения неинфекционных заболеваний. В этом списке, например, повышение акцизов, налогов и запрет на рекламу табака и алкоголя.

Накануне в российском офисе ВОЗ выразили надежду на пересмотр США решения о выходе.

Ранее ученые предсказали глобальную эпидемию ожирения к 2050 году.

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