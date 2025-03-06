После рейда на рынок в Челябинской области в военкомат доставили пятерых человек

Следователи военного отдела Следственного комитета России по Чебаркульскому гарнизону провели рейд в торговых павильонах Чебаркуля Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Информационный центр СК России».

Отмечается, что в ходе мероприятия были выявлены бывшие мигранты, которые недавно получили российские паспорта, однако так и не встали на воинский учет. Пятерых человек сопроводили в военный комиссариат. Им также рассказали об условиях службы по контракту.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Санкт-Петербурге после рейда на продуктовую базу в военкомат доставили 24 человека. В ходе мероприятий проверили более 350 граждан, включая иностранных.

До этого в Екатеринбурге, в аэропорту Кольцово, военные следователи провели облаву на мигрантов, недавно получивших российское гражданство. Всем, кто не стал на учет в военкоматы, были выданы повестки.

Ранее в Тюмени мигранты стали вставать на воинский учет ради гражданства.