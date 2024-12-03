В Тюмени мигранты стали вставать на воинский учет ради гражданства

В Тюменской области мигранты выстраиваются в очереди у военкоматов, чтобы не лишиться гражданства Российской Федерации. Об этом URA.RU заявил военный комиссар региона Сергей Чирков.

Он отметил, что, согласно поправкам в законодательстве, уклонение от постановки на первоначальный воинский учет может стать поводом для лишения российского паспорта.

«Лица, приобретшие гражданство Российской Федерации, обязаны в двухнедельный срок явиться в военный комиссариат для первоначальной постановки на воинский учет. До принятия ФЗ-281, значительное количество лиц не выполняло эти требования. Сейчас все вышеуказанные граждане начали прибывать в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, став, таким образом, заложниками своей неисполнительности», — сказал тюменский военком.

Государственная дума в июле приняла в первом чтении и в целом закон, по которому новых граждан России за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет будут лишать гражданства. Также документом а предлагается синхронизировать между собой процессы постановки лица на воинский учет и получения им гражданства РФ. Согласно документу, для этого органы МВД России будут обязаны предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия информацию о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в российское гражданство и планируется организация принесения присяги гражданина.

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