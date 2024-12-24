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После рейда по продуктовой базе в Петербурге в военкомат отвезли 24 человека

В Петербурге с продуктовой базы в военкомат доставили 24 человека

В Петербурге после рейда на продуктовую базу в военкомат доставили 24 человека. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу.

По информации управления, сотрудники правоохранительных органов провели рейд на оптово-розничной продуктовой базе в поселке Шушары. В ходе мероприятий проверили более 350 граждан, включая иностранных.

После рейда в городской военкомат доставили 24 человека, которые не состояли на воинском учете. Их проверят и примут решение о постановке на учет в военном комиссариате.

До этого в Петербурге полицейские во время рейда нашли на стройках более сотни нелегальных мигрантов. Всего в местах компактного проживания иностранцев на пяти стройплощадках проверили более 400 человек. Нарушителей привлекли к административной ответственности и направили материалы в судебные инстанции, где будет решаться вопрос об их выдворении.

Ранее стало известно, что экзамен по русскому языку для детей мигрантов будет бесплатным.

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