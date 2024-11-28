На Урале военные следователи раздали повестки мигрантам, не состоявшим на учете

В Екатеринбурге, в аэропорту Кольцово, военные следователи провели облаву на мигрантов, недавно получивших российское гражданство. Как сообщает портал Ura.ru, в ходе рейда на Урале было проверено более 60 человек — следователи выясняли, зарегистрировались ли новые граждане на воинский учет.

В результате проверки оказалось, что семеро из них не выполнили это требование законодательства. Всем, кто не стал на учет, были выданы повестки.

В октябре в Перми 47 бывших мигрантов с российскими паспортами доставили в военный комиссариат, чтобы поставить их на воинский учет. Работники военкомата искали новоиспеченных россиян на стройках, в торговых центрах, а также среди водителей транспорта. В итоге в военкомат доставили 47 человек, из которых пятеро сразу же заключили контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.

Рейд проводился силами военного следственного отдела Следственного комитета России по Пермскому гарнизону и работниками военкомата.

Ранее Дмитрий Медведев анонсировал начало работы цифрового профиля мигранта в Москве.