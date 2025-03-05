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Путин назвал острой ситуацию с распространением кибермошенничества

Путин: ситуация с кибермошенничеством стала острой, действовать нужно быстро
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ситуация с распространением кибермошенничества в России стала острой, поэтому принимать меры следует в оперативном порядке. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, слова главы государства передает РИА Новости.

«Ситуация с кибермошенничеством, которую мы обсуждаем, является крайне острой. Действовать нужно быстро», — сказал президент России.

Российский лидер подчеркнул, что помимо борьбы с аферистами в сети, также нужно анализировать правоприменительную практику и вносить необходимые коррективы.

На совещании с президентом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сказала, что крупные российские банки «‎отбивают» 99% мошеннических атак на граждан, но 1% допущенных нападений может нести миллиардный ущерб.

До этого Набиуллина рассказала, что около трех миллионов россиян уже оформили самозапрет на кредиты, хотя с момента запуска опции прошло четыре дня.

В начале марта этого года в Минцифры сообщали, что запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом в приложении можно либо полностью запретить возможность получения займа, либо ограничить ее частично. Помимо этого, можно запретить лишь дистанционное кредитование. При этом сервис не дает возможность заблокировать займы на ипотеку, а также образовательные и автокредиты. Уточняется, что снять ограничение можно в любой момент, подав заявление в приложении «Госуслуг». Для его подписания необходима электронная подпись.

Ранее россияне не оценили идею охлаждения для зомби-заемщиков.

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