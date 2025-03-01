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Минцифры запустило сервис самозапрета на кредиты

На Госуслугах запустили сервис самозапрета на кредиты для защиты от мошенников
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РИА Новости

На портале «Госуслуги» заработал сервис по установлению самозапрета на кредиты и займы для защиты от мошенников. Об этом сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, сервис позволяет установить добровольный запрет на получение кредитования или займа.

«В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма», — говорится в сообщении.

По данным Минцифры, запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом в приложении можно либо полностью запретить возможность получения займа, либо ограничить ее частично. Помимо этого, можно запретить лишь дистанционное кредитование.

В пресс-службе уточняется, что сервис не дает возможность заблокировать займы на ипотеку, а также образовательные и автокредиты. Уточняется, что снять ограничение можно в любой момент, подав заявление в приложении «Госуслуг». Для его подписания необходима электронная подпись.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что россияне, оформившие кредит под влиянием мошенников, смогут не выплачивать долг с 1 сентября. По его словам, такая мера не будет распространяться на тех, кто уже выплачивает кредит.

Ранее россияне не оценили идею охлаждения для зомби-заемщиков.

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