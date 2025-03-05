В ЦБ заявили, что российские банки отражают почти все атаки аферистов

Крупные российские банки «‎отбивают» 99% мошеннических атак на граждан, но 1% допущенных нападений может нести миллиардный ущерб. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, ее цитирует ТАСС.

«Сейчас, по оценке, крупные банки «‎отбивают» свыше 99% атак кибермошенников на граждан», — сказала глава Банка России.

До этого Набиуллина рассказала, что около трех миллионов россиян уже оформили самозапрет на кредиты, хотя с момента запуска опции прошло четыре дня.

В Минцифры сообщали, что запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом в приложении можно либо полностью запретить возможность получения займа, либо ограничить ее частично. Помимо этого, можно запретить лишь дистанционное кредитование. В пресс-службе уточнили, что сервис не дает возможности заблокировать займы на ипотеку, а также образовательные и автокредиты. Уточняется, что снять ограничение можно в любой момент, подав заявление в приложении «Госуслуг». Для его подписания необходима электронная подпись.

5 марта вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что на «Госуслугах» может появиться сервис по самозапрету на оформление SIM-карт.

Ранее россиянам рассказали о минусе самозапрета на выдачу кредита.