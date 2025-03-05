Самозапрет на кредиты уже оформили несколько миллионов россиян

Около трех миллионов человек уже оформили самозапрет на кредиты за четыре дня работы этого механизма. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, ее цитирует РИА Новости.

«Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить. Хороший пример – это самозапрет на кредиты. Он работает четыре дня, но уже более трех миллионов человек, за четыре только дня, установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредиты», — сказала руководитель Банка России.

До этого в Минцифры сообщали, что запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом в приложении можно либо полностью запретить возможность получения займа, либо ограничить ее частично. Помимо этого, можно запретить лишь дистанционное кредитование.

В пресс-службе уточнили, что сервис не дает возможность заблокировать займы на ипотеку, а также образовательные и автокредиты. Уточняется, что снять ограничение можно в любой момент, подав заявление в приложении «Госуслуг». Для его подписания необходима электронная подпись.

Ранее россиянам рассказали о минусе самозапрета на выдачу кредита.