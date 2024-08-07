Россиянам не нравится идея охлаждения для зомби-заемщиков

Почти каждый второй опрошенный россиянин — 43% — не поддержал инициативу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по периоду охлаждения при кредитовании, когда «банк подозревает, что заемщик зомбирован мошенниками». Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. Результаты есть у «Газеты.Ru».

39% опрошенных поддержали такую идею. Остальные 18% затруднились с ответом.

Выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации 30 июля, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «если банк подозревает, что заемщик зомбирован мошенниками, нужен период охлаждения, чтобы человек мог разобраться». Набиуллина добавила, что для кредитов от 200 тыс.руб. можно было бы установить срок в два дня, и регулятор готов обсуждать суммы и сроки.

Период охлаждения подразумевает, что человек вправе отказаться от ранее совершенной операции в течение определенного срока. 25 июля 2024 года начал действовать двухдневный период охлаждения по подозрительным денежным переводам. По замыслу ЦБ, новый период охлаждения должен пресечь мошенничество.

Среди тех, кто поддержал новый период охлаждения, только 23% считают, что он должен действовать для всех россиян без исключения. 57% убеждены, что он должен действовать выборочно, то есть для отдельных категорий граждан — например, пожилых людей или самых молодых. Остальные 20% затруднились с ответом.

С двухдневным сроком периода охлаждения при сумме кредита от 200 тыс. руб. согласились только 14% из числа тех, кто поддержал инициативу. 52% считают, что такой срок нужно вводить при сумме от 500 тыс. руб. 18% указали в качестве отсечки сумму от 1 млн руб. Остальные 16% указали другие суммы или затруднились с ответом.

«Высокий процент не поддержавших инициативу можно отчасти объяснить тем, что граждане сегодня привыкли к быстрому получению заемных средств. При этом доступность кредитов снижается с учетом ключевой ставки в 18% и регуляторных ограничений, направленных на снижение закредитованности населения. Столкнувшись с отказом в одном банке, люди обращаются в другой, и так может быть несколько раз. То есть для части из них получение кредита сейчас и так небыстрый процесс, а предлагаемый период охлаждения еще удлинит его», — отметил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Опрос был проведен с 31 июля по 4 августа, в нем приняли участие 1500 россиян.

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