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Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска в течение года

Колокольцев: глав отделов, которые не отпускали сотрудников в отпуск, уволили
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Александр Кряжев/РИА Новости

Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил начальников отделов, которые не давали сотрудникам отпуска в течение года. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии министерства, передает ТАСС.

Колокольцев отметил, что подобная политика начальников отделов гарантированно приводила к росту напряженности в коллективах. В связи с этим глава ведомства потребовал от руководителей всех уровней «‎бережного и внимательного отношения к сотрудникам, к получению ими полагающихся по закону льгот».

Колокольцев также рассказал, что по итогам прошлого года в России был зафиксирован рост числа экстремистских преступлений в России на четверть. Руководитель МВД РФ добавил, что в 2024 году сотрудники МВД установили подозреваемых в 130 фактах распространения заведомо ложной информации и дискредитации Вооруженных сил РФ. Также министерство привлекло к ответственности 180 человек, обвиняемых в посягательстве на административные здания и объекты транспорта.

В заседании итоговой коллегии МВД также принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что в стране сократился уровень подростковой преступности. По его словам, за последние 10 лет этот показатель снизился более чем вдвое.

Ранее стало известно, сколько преступников смогли найти в 2024 году с помощью камер.

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