Глава МВД заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2024 году

Колокольцев: в 2024 году число экстремистских преступлений выросло на четверть

По итогам 2024 года в России был зафиксирован рост числа экстремистских преступлений в России на четверть. Об этом заявил глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании итоговой коллегии ведомства, передает РИА Новости.

«С Федеральным агентством по делам национальностей пресечено и локализовано 86 инцидентов, имевших конфликтный потенциал на этнической почве», — сказал министр.

Колокольцев добавил, что в 2024 году сотрудники МВД установили подозреваемых в 130 фактах распространения заведомо ложной информации и дискредитации Вооруженных сил РФ. Также министерство привлекло к ответственности 180 человек, обвиняемых в посягательстве на административные здания и объекты транспорта.

В заседании итоговой коллегии МВД также принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что в стране сократился уровень подростковой преступности. По его словам, за последние 10 лет этот показатель снизился более чем вдвое.

Ранее Путин потребовал пресекать каналы нелегальной миграции.