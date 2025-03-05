Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МВД заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2024 году

Колокольцев: в 2024 году число экстремистских преступлений выросло на четверть
close
МВД РФ

По итогам 2024 года в России был зафиксирован рост числа экстремистских преступлений в России на четверть. Об этом заявил глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании итоговой коллегии ведомства, передает РИА Новости.

«С Федеральным агентством по делам национальностей пресечено и локализовано 86 инцидентов, имевших конфликтный потенциал на этнической почве», — сказал министр.

Колокольцев добавил, что в 2024 году сотрудники МВД установили подозреваемых в 130 фактах распространения заведомо ложной информации и дискредитации Вооруженных сил РФ. Также министерство привлекло к ответственности 180 человек, обвиняемых в посягательстве на административные здания и объекты транспорта.

В заседании итоговой коллегии МВД также принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что в стране сократился уровень подростковой преступности. По его словам, за последние 10 лет этот показатель снизился более чем вдвое.

Ранее Путин потребовал пресекать каналы нелегальной миграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами