Глава МВД сообщил, сколько преступников смогли найти в 2024 году с помощью камер

Полиция за 2024 год нашла с помощью камер видеонаблюдения 4,5 тыс. преступников в розыске. Об этом рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время коллегии МВД России, пишет ТАСС.

По его словам, сотрудники ведомства широко применяли возможности интеллектуальных систем распознавания лиц.

Всего за год задержано 38 тыс. подозреваемых и обвиняемых, которые скрывались от органов дознания, следствия и суда. Также сотрудники ведомства смогли найти около 6 тыс. пропавших без вести.

По словам министра, зарубежные коллеги в прошлом году помогли задержать на территории России около 2,5 тыс. человек, объявленных в розыск в странах СНГ.

В конце января РИА Новости опубликовало результаты исследования на основе данных МВД, согласно которым Карелия и Ненецкий автономный округ (НАО) стали лидерами рейтинга по уровню преступности среди регионов России. По информации министерства внутренних дел, в стране за 2024 год было зарегистрировано 1911,3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год.

Ранее Путин заявил о снижении уровня уличной преступности в России.