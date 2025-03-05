Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МВД сообщил, сколько преступников смогли найти в 2024 году с помощью камер

Колокольцев: в 2024 году полиция нашла по камерам 4,5 тыс. преступников
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Полиция за 2024 год нашла с помощью камер видеонаблюдения 4,5 тыс. преступников в розыске. Об этом рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время коллегии МВД России, пишет ТАСС.

По его словам, сотрудники ведомства широко применяли возможности интеллектуальных систем распознавания лиц.

Всего за год задержано 38 тыс. подозреваемых и обвиняемых, которые скрывались от органов дознания, следствия и суда. Также сотрудники ведомства смогли найти около 6 тыс. пропавших без вести.

По словам министра, зарубежные коллеги в прошлом году помогли задержать на территории России около 2,5 тыс. человек, объявленных в розыск в странах СНГ.

В конце января РИА Новости опубликовало результаты исследования на основе данных МВД, согласно которым Карелия и Ненецкий автономный округ (НАО) стали лидерами рейтинга по уровню преступности среди регионов России. По информации министерства внутренних дел, в стране за 2024 год было зарегистрировано 1911,3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год.

Ранее Путин заявил о снижении уровня уличной преступности в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами