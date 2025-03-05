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Путин призвал улучшать методы борьбы с торговлей наркотиками

Путин: нужно активнее пресекать наркотрафик, включая трансграничный
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Михаил Метцель/РИА Новости

Российским силовикам следует активнее работать над пресечением наркоторговли и совершенствовать методы борьбы с ней, заявил на заседании коллегии МВД президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«МВД совместно с ФСБ, Федеральной таможенной службой, другими профильными структурами нужно активнее выявлять наркодилеров, пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный», — сказал российский лидер.

Он также призвал модернизировать методы борьбы с рекламой запрещенных веществ и интернет-магазинами, в которых можно приобрести наркотики.

До этого Путин заявил о снижении уровня уличной преступности в России.

20 января сообщалось, что Карелия и Ненецкий автономный округ (НАО) стали лидерами рейтинга по уровню преступности среди регионов России.

По информации министерства внутренних дел, в стране за 2024 год было зарегистрировано 1911,3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее глава МВД заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2024 году.

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