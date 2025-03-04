Власти Львова потратят городской бюджет на запрет книг на русском языке

Львовские власти запретили продажу книг на русском языке на книжной ярмарке

Львовские власти запретили продажу книг на русском языке на книжной ярмарке и советских значков на городской книжной ярмарке. Об этом в социальных сетях заявили представители местного городского совета.

«Мы приняли решение о категорическом запрете продажи чего-либо на русском языке: продажи книг российских авторов, продажи книг на русском языке, кроме технических, переведенных на украинский язык, продажи любой советской символики: значков, эмблем, вымпелов», — указано в сообщении.

Для контроля над соблюдением запрета, власти установят камеры видеонаблюдения и разместят контактные телефоны для жалоб покупателей. Книжная ярмарка расположена около памятника русскому книгопечатнику Ивану Федорову на площади Музейной.

Также специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что возможный запрет русскоязычной музыки в популярных стриминговых сервисах Apple Music и Spotify на Украине будет очередной глупостью со стороны украинских властей.

Ранее на Украине заявили, что русский язык стал маркером «своих и чужих».