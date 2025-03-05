Путин назначил выпускника «Школы губернаторов» врио губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Новгородской области Александра Дронова. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовых актов.

Александр Дронов был выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

В начале февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора региона Андрея Никитина и принял его отставку. Причиной стал переход Никитина на другую работу — его назначили заместителем министра транспорта России. После ухода Никитина в Минтранс Дронов стал исполняющим обязанности губернатора.

В феврале Путин освободил от должности главу «Роскосмоса» Юрия Борисова. Его место занял Дмитрий Баканов, у которого есть опыт работы в банковской сфере.

Ранее в Санкт-Петербурге назначили нового вице-губернатора.