В Петербурге назначили нового вице-губернатора

Губернатор Александр Беглов подписал указ о назначении Константина Звоника на пост вице-губернатора Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным пресс-службы, в список служебных поручений Звоника войдет контроль деятельности Комитета по здравоохранению, Комитета по информатизации и связи, а также Управления ветеринарии Санкт‑Петербурга.

За время своей карьеры Звоник окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в 2002 году. В 2016 году он начал работать в Департаменте здравоохранения Москвы, спустя три года перевелся в минздрав Московской области. В 2023 году он замещал должность директора государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт‑Петербурга».

22 января сообщалось, что вице-губернатор города Олег Эргашев, курировавший медицинский блок, ушел в отставку по собственному желанию.

За последний месяц Беглов провел ряд кадровых перемен в городском правительстве. Вице-губернатором, отвечающим за имущественный блок, был назначен Владимир Омельницкий, ранее возглавлявший администрацию Петроградского района.

Ранее главу района в Петербурге освободили от должности.