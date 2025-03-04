Парламент Грузии одобрил новый законопроект об иноагентах

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах, являющийся точной копией действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act). Об этом сообщает ТАСС.

«84 за, ни одного против. Законопроект в первом чтении принят», — сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Данный законопроект был внесен в парламент 23 февраля. Папуашвили отмечал, что документ был инициирован правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

24 февраля бюро парламента Грузии зарегистрировало новый законопроект об иноагентах. Юридический комитет станет ведущим в рассмотрении инициативы. В рамках работы все упомянутые в FARA наименования американских ведомств будут заменены на аналогичные грузинские учреждения. При этом парламентарии намерены признать утратившим силу закон «О прозрачности иностранного влияния».

Парламент Грузии уже принимал закон об иноагентах. Окончательное рассмотрение инициативы прошло 14 мая 2024 года. Документ отличался от нынешнего варианта и предполагал создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников.

Ранее Британия решила наказать Грузию за закон об иноагентах.