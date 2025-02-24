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Парламент Грузии зарегистрировал новый законопроект об иноагентах

Парламент Грузии зарегистрировал идентичный американскому проект об иноагентах
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Irakli Gedenidze/Reuters

Бюро парламента Грузии зарегистрировало новый законопроект, идентичный американскому FARA (Foreign Agents Registration Act). Соответствующее решение было принято в ходе заседания, передает ТАСС.

«Суть в том, что представлен перевод американского FARA вплоть до каждого слова, точки и запятой. Далее, в процессе обсуждения в парламенте, произойдет приведение терминологии в соответствие с грузинским правовым полем», — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

Юридический комитет станет ведущим в рассмотрении инициативы. В рамках работы все упомянутые в FARA наименования американских ведомств будут заменены на аналогичные грузинские учреждения. При этом парламентарии намерены признать утратившим силу закон «О прозрачности иностранного влияния».

Данный законопроект был внесен в парламент накануне. Папуашвили отмечал, что документ был инициирован правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Парламент Грузии уже принимал закон об иноагентах. Окончательное рассмотрение инициативы прошло 14 мая 2024 года. Документ отличался от нынешнего варианта и предполагал создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физические лица закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее Британия решила наказать Грузию за закон об иноагентах.

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