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Британия решила наказать Грузию за закон об иноагентах

Бритаия заморозила переговоры с Грузией на министерском уровне

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Irakli Gedenidze/Reuters

Лондон решил заморозить переговоры с Тбилиси на министерском уровне в рамках проводимого в течение 10 лет «Уордропского диалога», названного в честь Оливера Уордропа — комиссара Великобритании в Грузии во времена ее первой независимости в 1918-1921 годах. Об этом сообщил посол Гарет Уорд. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Дипломат пояснил, что данное решение обусловлено «сменой политического курса Грузии» после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».

Кроме того, по его словам, Британия прекратила сотрудничество с Генштабом Грузии и отменила старт совместной программы кибербезопасности.

Как отмечается в заявлении, содержащимся в проекте заключения саммита Европейского союза, который пройдет в Брюсселе 17-18 октября, лидеры стран ЕС собираются предупредить Грузию о том, что правительство республики ставит под угрозу путь страны в политическое объединение.

Агентство Reuters напоминает, что Тбилиси получил статус кандидата на вступление в ЕС в конце 2023 года. Однако, как говорится в публикации, риторика и действия правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» вызывает беспокойство в европейских столицах.

Ранее в Тбилиси рассказали, как на Западе относятся к грузинской культуре.

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