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В парламент Грузии внесли новый законопроект об иноагентах

В парламент Грузии поступил идентичный американскому законопроект об иноагентах
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parliament.ge

В парламент Грузии поступил законопроект об иностранных агентах, являющейся точной копией американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). Об этом сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«На следующей неделе мы начнем рассматривать проект. Все увидят, что это точный перевод [американского закона]. Если у кого-то будут претензии к любому слову, точке, запятой в тексте, пусть обратится к Соединенным Штатам Америки и скажет, что ему не нравится в американской системе», — сказал спикер.

Папуашвили добавил, что законопроект был инициирован правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Парламент Грузии уже принимал закон об иноагентах. Окончательное рассмотрение инициативы прошло 14 мая 2024 года. Документ отличался от нынешнего варианта и предполагал создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее Британия решила наказать Грузию за закон об иноагентах.

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