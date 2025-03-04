Трамп пообещал лишать учебные заведения финансирования из-за незаконных протестов

Любые учебные заведения, которые поощряют проведение несанкционированных протестов, будут лишены федерального финансирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда отправлены обратно в страну, из которой они приехали. Американские студенты будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы. Ношение масок будет запрещено. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — написал глава Белого дома.

В 2024 году по кампусам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов. Акции сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и демонстрантами. Причиной протестов стал конфликт в секторе Газа.

В мае 2024 года Трамп раскритиковал бездействие Джо Байдена, занимавшего тогда пост главы Белого дома, в связи с протестами пропалестински настроенных студентов Колумбийского университета. Республиканец подчеркнул, что в произошедшее невозможно поверить и на это трудно смотреть.

12 февраля 2025 года Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. 19 февраля российский лидер заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем».

Ранее Трамп заявил о прекращении финансирования ЮАР.