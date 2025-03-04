Путин рассказал о судьбе подаренных Мьянмой слонят

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайнома за подаренных стране слонят. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«И конечно, не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый: вы привезли в прошлом году, прислали нам шесть слонят, и они уже переданы в Московский зоопарк. Спасибо большое», — сказал глава государства.

10 января директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что переданным Мьянмой слонятам от трех до четырех лет. Он подчеркнул, что такой подарок является по-настоящему большим, серьезным и королевским.

В ноябре прошлого года Минприроды России сообщало, что Путин подарил Северной Корее более 70 животных. Как уточнили в пресс-службе ведомства, из Московского зоопарка в Центральный зоопарк Пхеньяна переехали африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов и 40 уток-мандаринок.

Ранее премьер Мьянмы отметил вклад России в многополярный мир.