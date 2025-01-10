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Мьянма передала шесть слонят Большому Московскому цирку

Мьянма подарила Большому Московскому цирку шесть слонят на 75-летие дипотношений
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laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

Мьянма подарила Большому Московскому цирку шесть слонят. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с вами сейчас находимся на презентации большого подарка, который сделало нам государство Мьянма, нашей стране. Это шесть слонов: пять девочек и один мальчик», — заявил директор цирка Эдгард Запашный, слова которого передает корреспондент агентства.

По словам Запашного, переданным молодым слонам от трех до четырех лет. Он подчеркнул, что такой подарок является по-настоящему большим, серьезным и королевским.

Запашный поблагодарил Мьянму, посольство в республике и МИД России за содействие в передаче животных.

По его словам, сейчас в цирках по всей стране живут не больше 20 слонов. Глава цирка рассказал, что будет дрессировать слонов вместе с коллегами из Мьянмы и Франции.

20 ноября Минприроды России сообщало, что президент РФ Владимир Путин подарил Северной Корее более 70 животных. Как уточнили в пресс-службе ведомства, из Московского зоопарка в Центральный зоопарк Пхеньяна переехали африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов и 40 уток-мандаринок.

Ранее россияне ответили, как они относятся к выступлениям животных в цирке.

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