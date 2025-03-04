Премьер Мьянмы отметил вклад России в многополярный мир

Мир движется к многополярности благодаря усилиям России. Об этом заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, пишет РИА Новости.

«Мир движется к многополярности благодаря усилиям России, но западные страны начали противодействовать. Поэтому появилась ситуация на Украине», — высказался политик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

4 марта председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер страны и старший генерал Мин Аунг Хлайн прилетел в Россию по приглашению Владимира Путина. Политик встретился не только с российским лидером, но и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора стали вопросы дружбы и сотрудничества двух государств.

В частности, во время встречи с Мишустиным Мин Аунг Хлайна заявил о планах открыть в РФ два генеральных консульства Мьянмы для улучшения дипломатических отношений стран. Также он призвал открыть генконсульство РФ в мьянмском городе Мандалай.

Ранее стало известно, когда может быть подписано соглашение об отмене виз между РФ и Мьянмой.