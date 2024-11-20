Президент России Владимир Путин подарил Северной Корее более 70 животных. Об этом сообщается в Telegram-канале Минприроды России.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал подарок Центральному зоопарку Пхеньяна. Так, из Московского зоопарка в столицу КНДР переехали африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов и 40 уток-мандаринок.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, отправка животных в столицу КНДР станет продолжением заданного ранее вектора на развитие двустороннего сотрудничества зоопарков Москвы и Пхеньяна, которое продолжается более 13 лет.

В апреле 2024 года Московский зоопарк передавал зоопарку Пхеньяна птиц: орланов, беркутов, журавлей и попугаев. Млекопитающие из России привезены в столицу КНДР впервые.

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