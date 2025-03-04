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Из США депортируют более двух тысяч граждан Армении

Синанян: более двух тысяч граждан Армении находятся под угрозой депортации из США
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Shutterstock

Более двух тысяч граждан Армении находятся под угрозой депортации из США. Об этом рассказал главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, передает «Sputnik Армения».

Согласно данным Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), 2 808 граждан Армении должны быть депортированы в рамках миграционной политики Соединенных Штатов Америки.

«Мы знаем о более 2 000 гражданах Армении, однако это число выше. Сколько из них уже были депортированы – нам неизвестно», — сказал он.

До этого стало известно, что в США планируют внедрить правила, которые позволят высылать с территории страны нелегальных мигрантов на основании угрозы распространения ими инфекционных заболеваний.

В феврале минюст США подал в суд на штат Нью-Йорк из-за закона, который позволяет нелегальным мигрантам получить удостоверение личности на территории штата. В феврале глава Пентагона заявил, что основными угрозами для США являются нелегальные мигранты и «коммунистический» Китай.

Ранее стало известно, что американские фермеры обеспокоены ужесточением миграционного законодательства.

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