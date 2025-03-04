Из США депортируют более двух тысяч граждан Армении

Синанян: более двух тысяч граждан Армении находятся под угрозой депортации из США

Более двух тысяч граждан Армении находятся под угрозой депортации из США. Об этом рассказал главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, передает «Sputnik Армения».

Согласно данным Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), 2 808 граждан Армении должны быть депортированы в рамках миграционной политики Соединенных Штатов Америки.

«Мы знаем о более 2 000 гражданах Армении, однако это число выше. Сколько из них уже были депортированы – нам неизвестно», — сказал он.

До этого стало известно, что в США планируют внедрить правила, которые позволят высылать с территории страны нелегальных мигрантов на основании угрозы распространения ими инфекционных заболеваний.

В феврале минюст США подал в суд на штат Нью-Йорк из-за закона, который позволяет нелегальным мигрантам получить удостоверение личности на территории штата. В феврале глава Пентагона заявил, что основными угрозами для США являются нелегальные мигранты и «коммунистический» Китай.

Ранее стало известно, что американские фермеры обеспокоены ужесточением миграционного законодательства.