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В США захотели высылать нелегалов под предлогом болезней

CBS: США хотят высылать нелегалов, ссылаясь на риск распространения болезней
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Jimin Kim/Global Look Press

В США планируют внедрить правила, которые позволят высылать с территории страны нелегальных мигрантов на основании угрозы распространения ими инфекционных заболеваний. Об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на внутренние документы американской администрации.

«Ссылаясь на опасения, что нелегалы могут распространять инфекционные заболевания, такие как туберкулез, Центры по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Соединенных Штатов (CDC) намерены издать указ, согласно которому мигранты, которые пытаются нелегально попасть в США, будут считаться угрозой для здоровья населения», — указал телеканал.

До этого минюст США подал в суд на штат Нью-Йорк из-за закона, который позволяет нелегальным мигрантам получить удостоверение личности на территории штата. В феврале глава Пентагона заявил, что основными угрозами для США являются нелегальные мигранты и «коммунистический» Китай.

Ранее стало известно, что американские фермеры обеспокоены ужесточением миграционного законодательства.

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