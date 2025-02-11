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Американские фермеры обеспокоены ужесточением миграционного законодательства

FT: высылка мигрантов может привести к закрытию ферм в США
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Lindsay Morris/Reuters

Депортация мигрантов из США скажется на фермерских хозяйствах, которые испытывают нехватку работников. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Зависимость от приезжих типична для сельского хозяйства США. Любой шаг администрации президента Дональда Трампа по массовой депортации нелегальных рабочих окажет значительное влияние на продовольственную систему страны и увеличит стоимость производства продуктов питания, заявил экономист по продовольствию из Мичиганского государственного университета Даниэл Ортега.

По его оценке, около 40% сельскохозяйственных рабочих в стране — нелегалы. Сами же американцы, подчеркивает FT, не проявляют интереса к работе на фермах.

Особенно уязвимой оказалась молочная промышленность США. Владелец молочной фермы из штата Висконсин Джон Роузноу рассказал FT, что депортация мигрантов может привести к закрытию его хозяйства.

Сами фермеры поддерживают депортацию преступников, но при этом нуждаются в надежной рабочей силе, отметил в разговоре с изданием глава отдела по связям с правительством Федерации фермерских хозяйств Висконсина Тайлер Венцлафф.

Газета The Wall Street Journal писала, что администрация президента США изучает возможность запретить иностранцам, запросившим убежище, въезжать на территорию страны под предлогом борьбы с распространением вирусных заболеваний.

Ранее Маск раскритиковал агентство по ЧС за размещение нелегалов в роскошных отелях за госсчет.

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