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Глава Пентагона назвал главные угрозы для США

Шеф Пентагона Хегсет: главными угрозами для США являются мигранты и Китай
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PeteHegseth/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главными угрозами для США являются нелегальные мигранты и «коммунистический» Китай. Об этом заявил журналистам шеф Пентагона Пит Хегсет в немецком Штутгарте, пишет ТАСС.

По его словам, самую большую внутреннюю угрозу для США представляют мигранты. Для решения этой проблемы было решено усилить охрану южной границы, и меры, предпринятые для этого Северным командованием Вооруженных сил страны, вызывают гордость, отметил Хегсет. Он отметил, что американская армия долгое время защищала чужие границы, теперь же пришла пора защищать собственные.

«Что же касается внешних угроз, то, несомненно, амбиции коммунистического Китая очень велики. Их взгляд на мир сильно отличается от нашего», — сказал глава Пентагона.

Тот, кто победит, «будет задавать тон в XXI веке», добавил Хегсет.

7 февраля шеф Пентагона заявил, что Китай стремится к доминированию и намерен подорвать господство Соединенных Штатов в мире. По его словам, в настоящее время задача американских военных, «надевая форму здесь, в министерстве обороны», заключается в том, чтобы обеспечить создание сдерживающего эффекта, который сохранит американское господство в мире. По мнению Хегсета, китайские коммунисты стремятся к совершенно иному взгляду на мир и делают это благодаря своему экономическому подъему.

Ранее Хегсет заявил о необходимости сдерживать Россию.

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