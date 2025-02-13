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Минюст США подал иск против штата Нью-Йорк из-за мягкого миграционного закона

Bloomberg: минюст США подал в суд на штат Нью-Йорк из-за закона о мигрантах
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Mike Segar/Reuters

Минюст США подал в суд на штат Нью-Йорк из-за закона, который позволяет нелегальным мигрантам получить удостоверение личности на территории штата. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на копию иска.

По данным издания, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подала в суд на штат в связи с законом, принятым шесть лет назад, в 2019 году. Согласно документу, мигрант без документов может получить государственное удостоверение личности, не сообщая свои данные федеральным властям.

В материале говорится, что ведомство подало в суд, чтобы отменить закон. По версии истца, он противоречит федеральным законам об иммиграции и препятствует получению данных о мигрантах федеральными миграционными властями. Уточняется, что таким образом мигранты часто получали на территории штата Нью-Йорк водительские права, которые используются в качестве документа, удостоверяющего личность.

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Выступая перед своими сторонниками с речью в Вашингтоне, он пообещал пресечь проникновение нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой. Во время инаугурации в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска.

Ранее в США раскрыли причину злости Трампа.

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