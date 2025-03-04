Появилось видео убийства главы района в Алтайском крае

Убийство главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

4 марта Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Алтайскому краю сообщило, что в селе Завьялово 45-летний Анатолий Фенин из ружья выстрелил в главу района, а затем в своем автомобиле попытался свести счеты с жизнью. Подозреваемый выжил и его доставили в медицинское учреждение. Telegram-канал Mash сообщил, что у него деформировано лицо, поэтому провести допрос пока не получается.

Источники канала уточнили, что Фенин любит охоту, у него есть ружье ТОЗ-87-03 12-го калибра, из которого он мог выстрелить в Онищенко. По поручению руководителя следственного управления уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Позже в СУ СК по региону рассказали, что подозреваемый в убийстве Онищенко мог это сделать из-за отстранения от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

До этого внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемая в убийстве своих деда и бабушки, признала вину и сообщила, что в совершении преступления ей помогал соучастник. Женщина также указала на корыстный мотив преступления.

Ранее адвокат рассказал, что убийцу экс-мэра Самары могут установить по останкам.