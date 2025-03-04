Названа возможная причина расправы над главой района на Алтае

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае Николая Онищенко мог это сделать из-за отстранения от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, днем 4 марта 2025 года в селе Завьялово 45-летний Анатолий Фенин из ружья выстрелил в главу района, а затем в своем автомобиле попытался свести счеты с жизнью. Подозреваемый выжил и его доставили в медицинское учреждение. Telegram-канал Mash сообщил, что у него деформировано лицо, поэтому провести допрос пока не получается.

Источники канала уточнили, что Фенин любит охоту, у него есть ружье ТОЗ-87-03 12-го калибра, из которого он мог выстрелить в Онищенко.

По поручению руководителя следственного управления уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

До этого внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемая в убийстве своих деда и бабушки, признала вину и сообщила, что в совершении преступления ей помогал соучастник. Женщина также указала на корыстный мотив преступления.

Ранее стало известно о смерти офицера, обвиняемого в рекордной взятке в РФ.