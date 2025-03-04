Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина расправы над главой района на Алтае

СК: главу Завьяловского района Онищенко могли убить за отстранение от должности
close
Telegram-канал »Николай Онищенко»

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае Николая Онищенко мог это сделать из-за отстранения от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, днем 4 марта 2025 года в селе Завьялово 45-летний Анатолий Фенин из ружья выстрелил в главу района, а затем в своем автомобиле попытался свести счеты с жизнью. Подозреваемый выжил и его доставили в медицинское учреждение. Telegram-канал Mash сообщил, что у него деформировано лицо, поэтому провести допрос пока не получается.

Источники канала уточнили, что Фенин любит охоту, у него есть ружье ТОЗ-87-03 12-го калибра, из которого он мог выстрелить в Онищенко.

По поручению руководителя следственного управления уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

До этого внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемая в убийстве своих деда и бабушки, признала вину и сообщила, что в совершении преступления ей помогал соучастник. Женщина также указала на корыстный мотив преступления.

Ранее стало известно о смерти офицера, обвиняемого в рекордной взятке в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами