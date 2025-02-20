Адвокат рассказал, что убийцу экс-мэра Самары могут установить по останкам

Криминалисты могут установить убийцу бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги по их останкам. Об этом заявил специалист по криминалистике и адвокат Игорь Бушманов в интервью для KP.RU.

По словам Бушманова, по останкам жертв, если они будут найдены, можно будет определить как то, сколько человек участвовали в убийстве, так и их личности. Однако существует вероятность, что останки Виктора Тархова и его жены были растворены в промышленных химикатах. Сейчас их поиски продолжают вести на мусорных полигонах. Бушманов отметил, что установить виновность обвиняемой в убийстве внучки Тархова могут и без тел.

«На моей памяти первым прецедентом, когда тело не нашли, а человека судили, была история бывшего начальника отдела безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина. В 2007 году <..> Пичугина обвиняли в убийстве предпринимателя Горина с женой. Тела так и не нашли, но следствие доказало, что супруги были убиты Пичугиным», — напомнил он.

7 февраля Следственный комитет предъявил внучке Тархова Екатерине Бельской обвинение в двойном убийстве. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Тела экс-мэра и его жены искали на мусорном полигоне, но поиски не увенчались успехом.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Самарской области сообщали, что 31 января друг бывшего мэра Самары обратился в правоохранительные органы с заявлением о его исчезновении. По информации ведомства, Тархов и его супруга в последний раз выходили на связь в конце декабря. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Ранее внучка экс-мэра Самары перестала говорить.