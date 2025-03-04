Жену Невзорова оштрафовали на 30 тысяч за невыполнение требований минюста

В Санкт-Петербурге Лидию Невзорову оштрафовали за репост из канала мужа

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга на 30 тыс. рублей оштрафовал Лидию Невзорову за репост из Telegram-канала ее мужа журналиста и бывшего депутата Госдумы Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) без указания его статуса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном Telegram-канале.

«Невзоровой было направлено письменное предупреждение, обязывающее устранить нарушение, чего Невзорова не сделала»‎, — говорится в сообщении.

В июле 2024 года Октябрьский районный суд Петербурга признал Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением, а также постановил обратить их имущество в доход Российской Федерации. Это первый случай, когда таким объединением в России признали семью.

В ноябре на расположенную на Петроградской стороне квартиру, принадлежащую теще Невзорова Наталье Колесниковой, был наложен арест. Недвижимость была отчуждена ее дочерью по договору купли-продажи. Как сообщали в пресс-службе судов, истец попросил признать сделку купли-продажи недействительной и вернуть этот объект недвижимости Невзоровой, после чего обратить его в доход государства.

В декабре стало известно, что суд отобрал землю и дом Невзорова под Санкт-Петербургом.

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