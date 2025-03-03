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В Ростовской области загорелся склад из-за падения БПЛА

На территории промобъекта в Сохрановке загорелся склад из-за обломков БПЛА
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Антон Великжанин/РИА «Новости»

В Чертковском районе Ростовской области, в селе Сохрановка, на территории промышленного объекта загорелся склад. Причиной возгорания стало падение обломков беспилотного летательного аппарата, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, все сотрудники склада были оперативно эвакуированы в безопасное место, пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства инцидента и точный масштаб ущерба.

Также сегодня в результате массированной атаки беспилотников в Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтепроводе. По словам Слюсаря, сотрудники экстренных служб направились на место происшествия. Персонал объекта был эвакуирован. По предварительной информации, никто не пострадал, заявил чиновник.

В ночь на 3 марта средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов. Три дрона сбили над Липецкой областью, по два БПЛА — над территориями Ростовской и Белгородской областей.

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.

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