В Ростовской области загорелся склад из-за падения БПЛА

На территории промобъекта в Сохрановке загорелся склад из-за обломков БПЛА

В Чертковском районе Ростовской области, в селе Сохрановка, на территории промышленного объекта загорелся склад. Причиной возгорания стало падение обломков беспилотного летательного аппарата, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, все сотрудники склада были оперативно эвакуированы в безопасное место, пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства инцидента и точный масштаб ущерба.

Также сегодня в результате массированной атаки беспилотников в Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтепроводе. По словам Слюсаря, сотрудники экстренных служб направились на место происшествия. Персонал объекта был эвакуирован. По предварительной информации, никто не пострадал, заявил чиновник.

В ночь на 3 марта средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов. Три дрона сбили над Липецкой областью, по два БПЛА — над территориями Ростовской и Белгородской областей.

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.