Минобороны РФ назвало число перехваченных за ночь дронов

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь дронов над регионами России

Системы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Три дрона сбили над Липецкой областью, по два БПЛА — над территориями Ростовской и Белгородской областей.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы и средства ПВО успешно отразили ночную атаку дронов в Красносулинском районе региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.