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В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся нефтепровод

Слюсарь: при атаке беспилотников загорелся нефтепровод в Ростовской области
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Виталий Аньков/РИА Новости

В результате массированной атаки беспилотников в Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтепроводе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, сотрудники экстренных служб направились на место происшествия. Персонал объекта был эвакуирован. По предварительной информации, никто не пострадал, заявил чиновник.

Незадолго до этого Слюсарь сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска Ростовской области.

В ночь на 3 марта средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов. Три дрона сбили над Липецкой областью, по два БПЛА — над территориями Ростовской и Белгородской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

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Атаки БПЛА на Россию
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