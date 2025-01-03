Украина планирует произвести 30 тысяч дальнобойных дронов в текущем году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что президент Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить производство трех тысяч ракет-дронов и 30 тысяч дальнобойных дронов в 2025 году. Его слова приводит «Страна.ua».

Также сообщается, что украинские предприятия ОПК планируют увеличить производственные мощности до $30 млрд.

Отмечается, что на оборону и безопасность в государственном бюджете предусмотрено 2,23 трлн гривен, из которых не менее 739 млрд пойдут на производство.

Накануне украинский минюст сообщил на странице в Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена), что взыскал 2,5 млрд гривен (более $59,4 млн) активов России в бюджет страны в прошлом году. В конце декабря премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил, что Киев подписал соглашение со Всемирным банком о кредите от США, который будет обеспечен за счет доходов от замороженных активов России.

Ранее глава МИД Украины предложил ЕС радикальную меру в отношении России.