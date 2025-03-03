В метро Москвы начали тестировать новый способ оплаты

В Москве начали тестировать новый способ оплаты проезда в метро при помощи цифрового рубля. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный дептранс.

Испытания проходят вместе с Центробанком и ВТБ в закрытом режиме, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, фокус-группа купила несколько карт «Тройка» и пополнила их баланс за цифровые рубли в кассе при помощи универсального QR-кода.

Ликсутов считает, что процесс покупки проездных билетов станет проще. Пользователю будет достаточно зайти в приложение банка и отсканировать камерой телефона QR-код на кассе, выбрать цифровой рубль или систему быстрых платежей и подтвердить платеж.

«В будущем пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью цифрового рубля, который будет доступен наравне с наличными и безналичными деньгами», — заключил заммэра.

До этого председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля пройдет позднее 1 июля 2025 года, как планировали изначально. Новая дата будет названа позже, отметила она.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин считает, что решение ЦБ отложить внедрение цифрового рубля в России можно расценивать как заботу о доверии россиян и бизнеса к новой форме денег.

Ранее ЦБ объяснил отказ выпускать пластиковые рубли.