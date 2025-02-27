Экономист объяснил решение ЦБ отложить запуск цифрового рубля

Решение ЦБ отложить внедрение цифрового рубля в России с 1 июля 2025 года можно расценивать как заботу о доверии россиян и бизнеса к новой форме денег, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он уточнил, что участники пилотного проекта по внедрению цифрового рубля направили в ЦБ свою обратную связь.

«ЦБ, как я понимаю, очень скрупулезно ее изучает и организует внедрение соответствующих корректировок, которые позволили бы пользователям избежать потенциальных неудобств. Это как раз говорит о внимательном отношении Банка России к каждому отклику со стороны участников пилотного проекта. Для того, чтобы обеспечить внедрение цифрового рубля на высоком уровне с минимальным количеством каких-то шероховатостей, было принято такое решение. Поэтому такое решение я расцениваю как стратегическую заботу о доверии россиян и бизнеса к цифровому рублю», — отметил экономист.

Балынин назвал решение о пролонгации периода внедрения цифрового рубля правильным. Экономист убежден, что надо максимально подготовить все системы к внедрению цифрового рубля с учетом отзывов участников пилотного проекта, чтобы все, кто им будет пользоваться, остались довольны.

Цифровой рубль — это новая форма российского рубля, выпускаемая и контролируемая ЦБ. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных денег. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 27 февраля заявила, что регулятор решил отложить широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года. Набиуллина уточнила, что новая дата будет объявлена позже.

Ранее Набиуллина опровергла новый слух о цифровом рубле.