ЦБ объяснил отказ выпускать пластиковые рубли

ЦБ объяснил отказ от выпуска пластиковых рублей климатом и защитой от подделок

Банк России не планирует запуск полноценного выпуска в России пластиковых купюр, поскольку это не лучшее решение для имеющихся климатических условий. Таким образом в регуляторе ответили на вопрос одного из подписчиков Telegram-канала Центробанка.

Пластик для банкнот можно использовать в более теплых странах, находящихся во влажном тропическом климате, потому что он не намокает и не впитывает грязь, отметили в ЦБ. Как пояснили в регуляторе, бумажные купюры лучше выдерживают низкие температуры.

Как почеркнули в Центробанке, при производстве купюр в России используются полимерные пропитки и лаковое покрытие, что увеличивает срок их службы.

Накануне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля пройдет позднее 1 июля 2025 года, как планировали изначально . Дата будет названа позже, отметила она.

кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин выразил мнение, согласно которому решение ЦБ отложить внедрение цифрового рубля в России с 1 июля 2025 года можно расценивать как заботу о доверии россиян и бизнеса к новой форме денег.

Ранее ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль.