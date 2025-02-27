Центробанк отложил массовое введение цифрового рубля

Массовое внедрение цифрового рубля пройдет позднее, чем планировалось. Дата будет названа позже, рассказала председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

«‎Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — сказала Набиуллина.

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка России Алла Бакина напомнила, что цифровой рубль не имеет срока давности и не может «сгореть».

11 февраля «Российская газета» написала о том, что в России обсуждается возможность использования цифрового рубля для выплат социальных пособий. В Центробанке, в свою очередь, заявили, что массовое использование цифровых рублей может начаться во второй половине нынешнего года.

Ранее ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль.