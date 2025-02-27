Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Центробанк отложил массовое введение цифрового рубля

Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля пройдет позже запланированного
close
Shutterstock

Массовое внедрение цифрового рубля пройдет позднее, чем планировалось. Дата будет названа позже, рассказала председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

«‎Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — сказала Набиуллина.

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка России Алла Бакина напомнила, что цифровой рубль не имеет срока давности и не может «сгореть».

11 февраля «Российская газета» написала о том, что в России обсуждается возможность использования цифрового рубля для выплат социальных пособий. В Центробанке, в свою очередь, заявили, что массовое использование цифровых рублей может начаться во второй половине нынешнего года.

Ранее ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами