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Информацию о наличии россиян среди пострадавших в Мангейме выясняют

Генконсульство РФ уточняет наличие граждан России среди пострадавших в Мангейме
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Генеральное консульство РФ в Бонне уточняет, есть ли граждане России среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в городе Мангейм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Инцидент произошел 3 марта в районе Парадеплац. Очевидцы рассказали, что в толпу на большой скорости въехал черный внедорожник. После этого автомобиль быстро скрылся с места происшествия.

Подозреваемого задержали. По данным агентства DPA, сейчас он находится в больнице с травмами. Как пишет DPA, в результате случившегося пострадали от пяти до десяти человек. До этого газета Bild сообщала о 25 пострадавших.

13 февраля в Мюнхене еще один автомобиль влетел в толпу людей. Водителя задержали на месте случившегося. Позже выяснилось, что он является гражданином Афганистана. Мужчина имел вид на жительство и разрешение на работу, хотя в 2020 году ему отказали в предоставлении убежища.

Ранее в Германии автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.

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