Раскрыты подробности о водителе, протаранившем толпу людей в Мангейме

DPA: подозреваемый в наезде на толпу в Мангейме может быть гражданином Германии

Водитель автомобиля, который подозревается в наезде на толпу людей в немецком городе Мангейм, предположительно, гражданин Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в органах безопасности.

По данным агентства, мужчина действовал в одиночку. В настоящее время он задержан и находится в больнице с травмами. Как пишет DPA, в результате случившегося пострадали от пяти до десяти человек. До этого газета Bild сообщала о 25 пострадавших.

Инцидент случился 3 марта в районе Парадеплац. Очевидцы рассказали, что в толпу на большой скорости въехал черный внедорожник. После этого автомобиль быстро скрылся с места происшествия.

Подозреваемого задержали, полицейские допросят его и выяснят мотивы поступка. Стражи порядка попросили жителей Мангейма пока избегать поездок в центр города.

В середине февраля в Мюнхене еще один автомобиль въехал в толпу людей. Водителя задержали на месте случившегося. Позже выяснилось, что он является гражданином Афганистана. Мужчина имел вид на жительство и разрешение на работу, хотя в 2020 году ему отказали в предоставлении убежища.

Ранее в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.