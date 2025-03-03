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Хинштейн: девяти из вернувшихся с Украины курян понадобилась госпитализация

Хинштейн: девять вернувшихся с Украины курян увезут в больницы

Девяти из 33 жителей Курской области, которые сегодня вернулись с территории Украины, понадобилась экстренная медицинская помощь. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

«Девяти гражданам требуется экстренная госпитализация, они незамедлительно будут размещены в больницах, где врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», — сообщил глава области, уточнив, что за гражданами уже выехали машины скорой помощи.

Хинштейн добавил, что власти обеспечат вернувшихся домой курян одеждой и другими необходимыми вещами, а также оперативно оформят им документы. Телефоны начали выдавать людям уже сейчас, чтобы они смогли связаться с родственниками.

24 февраля Москалькова заявила о договоренности по эвакуации жителей Курской области из города Сумы через Белоруссию. 3 марта с территории Украины вывезли 33 граждан, которых доставили в Минск.

14 февраля президент России Владимир Путин поручил российскому правительству, министерству обороны России и региональным органам власти организовать по принципу «одного окна» поддержку для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали от действий украинской армии.

Ранее Хинштейн заявил, что Корпорация развития Курской области саботирует его поручения.

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