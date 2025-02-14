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Путин поручил организовать помощь пострадавшим от ВСУ по принципу «одного окна»

Путин поручил до апреля наладить помощь пострадавшим от ВСУ жителям приграничья
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству, министерству обороны России и региональным органам власти организовать по принципу «одного окна» поддержку для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали от действий украинской армии. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить оказание поддержки лицам, пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований, по принципу «одного окна», — говорится в документе.

Также Путин поручил министерству обороны страны до 1 апреля представить предложения, которые позволят улучшить поиск пропавших без вести участников специальной военной операции. Ответственным за исполнение поручения назначен министр обороны России Андрей Белоусов.

13 февраля сообщалось, что число пропавших без вести людей, которых разыскивает Международный комитет Красного Креста в связи с украинским конфликтом, выросло до 50 тысяч человек.

Ранее Путин установил ежемесячную выплату для детей пленных и пропавших без вести военных.

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